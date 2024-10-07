ISW: Росіяни втратили в районі Покровська щонайменше п'ять дивізій бронемашин і танків

Російські війська втратили в районі Покровська щонайменше п'ять дивізій бронемашин і танків від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і під час активізації наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська втратили понад 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року.

З жовтня 2023 року Росія втратила 539 танків і 1 020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій.

Особливо важкими втрати виявилися влітку 2024 року, коли російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки та в інших районах Донецької області.

Українські сили знищили 381 танк і 835 бойових машин піхоти. Крім того, Росія втратила 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню, 11 артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Аналітики зазначили, що ці дані можуть бути занижені, оскільки не всі втрати російської техніки були зафіксовані візуально. Фактичні цифри, ймовірно, вищі.

Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, за останню добу на лінії фронту сталося 141 бойове зіткнення. Російські окупанти активно атакували на Покровському та Курахівському напрямках, де було відбито 21 та 18 ворожих атак відповідно.

Окрім того, українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", вартість якого перевищує 10 мільйонів доларів.