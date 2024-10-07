Атака "Кинджалів" на Київ: все, що відомо про наслідки

Сьогодні, 7 жовтня, Російська Федерація (РФ) вдалась до ракетної атаки на Київ. Попередньо, усі повітряні цілі були знищені, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як розповідає КМДА, попередньо, під час атаки ворожі носії МіГ-31К застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Наразі зафіксовано падіння уламків в низці районів, а саме:

Солом'янському районі - уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один з уламків впав на території школи, а решта - переважно на відкритий території. Попередньо, без постраждалих;

- уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один з уламків впав на території школи, а решта - переважно на відкритий території. Попередньо, без постраждалих; Голосіївському районі - уламок пошкодив дах автомобіля. Також є падіння уламків на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих;

- уламок пошкодив дах автомобіля. Також є падіння уламків на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих; Шевченківському районі - падіння уламків на відкритій території. Без постраждалих.

"Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються" , - пише КМДА.

За словами міського голови Віталія Кличка, у Солом'янському районі сталась пожежа, втім, невідомо, чи пов'язано це з падінням уламків ворожої ракети.

"Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служи прямують" , - написав він.

Пожежу ліквідовано

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає" , - написав Кличко.

Також він додав, що уламки були виявлені біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків й у подвірʼї приватного будинку.

Зокрема у Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету.

Обстріл Києва

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зліт літака МіГ-31К. Пізніше стало відомо про швидкісні цілі, що рухалися в напрямку Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці прогримів вибух, а в КМДА повідомили про активізацію протиповітряної оборони.