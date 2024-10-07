У Литві стартують масштабні військові навчання країн НАТО

З 7 жовтня у Литві розпочинаються міжнародні військові навчання "Залізний вовк – 2024-ІІ", які триватимуть 10 днів. Про це інформують Збройні сили Литви, повідомляє Європейська правда.

Навчання проходитимуть на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса і в них візьмуть участь понад 3200 литовських і союзних військовослужбовців та 700 одиниць військової техніки.

В ході навчань відпрацьовуватимуть планування і проведення наступальних і оборонних операцій вдень і вночі, а також взаємодію між підрозділами.

Крім литовських військових у навчаннях візьмуть участь представники Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини.

Навчання "Залізний вовк" проводяться щорічно навесні і восени з метою оцінки боєготовності батальйонів, що входять до складу піхотної бригади "Залізний вовк", і повної інтеграції бойової групи передової присутності НАТО.

Громадян низки районів Литви попередили про пересування дорогами військової техніки у зв’язку з навчаннями.

Минулими вихідними в Алітусському районі Литві проходили оціночні польові тактичні навчання "Осінній стрілець 2024", організовані 1-м підрозділом Спілки стрільців Литви, що має ім'я Антанаса Юозапавічюса.