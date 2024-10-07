У "Новій пошті" прогнозують логістичний колапс через запровадження зборів на міжнародні посилки

У разі впровадження нових зборів на міжнародні посилки можна очікувати логістичний колапс та шалені затримки у доставленні, повідомляє Економічна правда.

Таку думку висловив співвласник "Нової пошти" Володимир Попершнюк.

"На тлі катастрофічних для економіки зростань податків та нових регулювань ідея обкласти зборами міжнародні посилки - найгірша серед усіх, які можна було б придумати", - вважає він.

Перша причина - це відʼємний фіскальний ефект від оподаткування посилок.

"Зараз держава витрачає більше коштів на митно-податкові процедури, ніж отримує їх з оподаткування посилок. Причина у співвідношенні собівартості митних процедур та вартості самих посилок. І це ще йдеться про "дорогі" посилки від 150 євро. А після зниження податкового порогу в митний конвеєр потраплять ще дешевші посилки, тому збитки для бюджету зростуть", - зазначив Поперешнюк.

Друга причина - це логістичний колапс та шалені затримки у доставленні посилок.

"Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки", - продовжив співвласник "Нової пошти".

Крім того, за його словами, при впровадженні нових податків на посилки усі принади податкового сервісу відчують мільйони фізичних осіб, що додасть державі до фінансових збитків ще й електоральні.

"Я вже не кажу про наші власні витрати на митні процедури та втрати часу і грошей для мільйонів українців, для всієї економіки. Неодмінно збільшиться тінь, контрабанда та корупція", - додав Поперешнюк.

У підсумку він підкреслив, що, щоб збільшити доходи бюджету без нанесення суттєвої шкоди для економіки, треба робити прямо протилежне - збільшувати безмитний поріг та спрощувати митні процедури.