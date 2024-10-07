Більшість європейців вважають, що їхня країна виграє від членства в ЄС
Близько 70% громадян країн-членів ЄС вважають, що їхні країни виграють від членства у Євросоюзі, повідомляє Європейська правда.
Такі результати опитування Eurobarometer, проведеного після червневих виборів до Європарламенту.
Семеро з десяти респондентів (67%) заявили, що для них важливе членство їхньої країни у ЄС. Ця цифра останніми роками майже не змінюється.
Причинами називають більшу співпрацю між країнами (36%), захист миру і зміцнення безпеки (32%), позитивні фактори для економічного зростання (28%), більше можливостей для роботи (24%).
Найбільше задоволених членством їхньої країни у ЄС – у Португалії, Нідерландах, Люксембурзі, Данії, Ірландії, Польщі і країнах Балтії, Хорватії, а також Угорщині – попри постійні нарікання на ЄС прем’єра країни Віктора Орбана.
Найбільше "євроскептиків" – у Франції, Австрії та Болгарії.
65% опитаних позитивно налаштовані щодо майбутнього Євросоюзу, що на 4 процентних пункти більше, ніж в попередньому опитуванні на початку року.
Показник позитивного сприйняття Європарламенту виявився найвищим за час опитування – 42%.
Нагадаємо, одне з останніх опитувань у Франції засвідчило рекордно низьку підтримку президента Емманюеля Макрона, а у Німеччині значно більше громадян довіряють кандидату у канцлери від найбільшої опозиційної сили Фрідріху Мерцу, аніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.