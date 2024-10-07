Росіяни завдали удару по порту Південний: пошкоджено цивільне судно

У ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту Південний. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Судно, яке перевозило 6 тисяч тонн української кукурудзи для експорту, було пошкоджене біля одного з причалів порту. На щастя, 15 членів екіпажу, громадяни Єгипту та Сирії, не постраждали.

Це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень через російські атаки. Раніше Росія вдарила по судну, яке транспортувало пшеницю до Єгипту.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба заявив, що ці атаки є спробами зірвати роботу Українського морського продовольчого коридору та підірвати світову продовольчу безпеку.

Росія традиційно заявляє про знищення нібито військових вантажів, однак всі атаки спрямовані на цивільні об’єкти. Нещодавно подібна атака по Ізмаїльському району Одеської області пошкодила вантажівки та адмінбудівлі на кордоні з Румунією.

Попри постійні обстріли, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

Обстріл України 7 жовтня

Зранку 7 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через зафіксований зліт російського винищувача МіГ-31К.

У ніч на 7 жовтня Росія здійснила атаку на Україну, використовуючи балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59, ракету невстановленого типу та ударні дрони. Українська протиповітряна оборона змогла збити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.