Словаччина надасть Україні аварійну допомогу в разі блекауту - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє Укрінформ.

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії" , - сказав Фіцо.

Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас" , - заявив Фіцо.

Він також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.