Словаччина виділить 500 тисяч євро на енергетичну допомогу Україні

У понеділок, 7 жовтня, очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, під час яких стало відомо, що країна надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України. Про це йдеться в заяві МЗС України, повідомляє Європейська правда.

Як передало відомство, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання українсько-словацького порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах російської збройної агресії, участі Словаччини у реалізації Формули миру та підготовки до другого Глобального саміту миру.

Міністр висловив вдячність словацькій стороні за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.

Зазначається, що на ці кошти планується закупівля енергетичного обладнання від однієї із словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

Нещодавно повідомлялося, що Словаччина та Угорщина, хоча сприймаються як найбільш "проблемні" західні сусіди України, жодного разу не відмовляли Києву в аварійному імпорті електроенергії.