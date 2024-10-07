Шмигаль: Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією

Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну", - наголосив Шмигаль.

Він також закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ.

"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію постачань", - додав прем'єр.

Водночас, за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.

Транзитна угода

Нагадаємо, транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Попри війну, Україна дозволяла російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Водночас українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати транзитну угоду з Росією.