Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх держнагородами

Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт командування Сил територіальної оборони ЗСУ, зустрівся з бійцями та відзначив їх державними нагородами.﻿ З посиланням на пресцентр Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський заслухав доповідь командувача Сил ТрО Ігоря Плахути щодо завдань, які бригади виконують у зоні бойових дій.

Президент подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, які здобули славу й повагу для української тероборони.

Вони відзначилися в захисті Харкова, півночі України, у боях на Донеччині, звільненні Херсонщини, а також в обороні Миколаївської та Запорізької областей.

"Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, який зараз стійко тримає фронт і забезпечує надійну опору позиціям інших наших бригад, що стоять поруч із бригадами тероборони" , - сказав Зеленський.

Президент відзначив захисників державними нагородами, зокрема вручив орден "Золота Зірка" Героя України капітану Юрію Жуковцю. Цьогоріч у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи. Особисто надав першу медичну допомогу пораненому побратимові, допоміг дістатися до укриття й організував евакуацію. У складі групи взяв у полон 11 російських окупантів. Зазнав поранення, але продовжував командувати до завершення зачистки населеного пункту.

Також п’ятеро бійців отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, один - орден "За мужність" ІІ ступеня та семеро - ордени "За мужність" ІІІ ступеня.