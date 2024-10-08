ISW: У Росії заявили про "безпрецедентну" кібератаку на медіа

Російська влада заявила про "безпрецедентну" кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа 7 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) повідомила, що вночі невідомі зламали онлайн-сервіси ВГТРК під час "безпрецедентної" атаки, а прокремлівське російське видання "Газета" повідомило, що атака призвела до припинення мовлення російських державних телеканалів "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" та близько 80 регіональних телерадіокомпаній.

Газета посилається на джерело в сфері інформаційної безпеки Росії, яке стверджує, що кібератаку здійснила хакерська група "sudo rm -RF", яка нібито пов'язана з Україною. (Назва групи означає команду в Linux для видалення файлів).

Український телеканал "Суспільне", посилаючись на власні джерела, заявив, що "sudo rm -RF" взяла на себе відповідальність і що співробітники ВГТРК поскаржилися, що атака видалила всю резервну інформацію.

Експерт з інформаційної безпеки заявив "Газеті", що хакери, швидше за все, використовували тип вірусу-шифрувальника, який видаляє файли, а не просто шифрує їх, і попередив, що ВГТРК тепер доведеться закрити вразливість, а також відновити резервні копії своїх систем.

ВГТРК заявила, що її системи не зазнали значних пошкоджень, незважаючи на атаку, і що її системи працюють в нормальному режимі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков висловив підтримку ВГТРК і охарактеризував кібератаку як атаку на російську критичну інфраструктуру.

Ключові висновки ISW за 8 жовтня: