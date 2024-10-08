В Одесі співробітник ТЦК організував схему для виїзду за кордон чоловіків – за 4-7 тисяч доларів він вносив хибні дані про "непридатність з виключенням з військового обліку" військовозобов’язаних в систему "Оберіг", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Офіс генпрокурора, ДБР.

"За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку". У подальшому цю інформацію він вносив до військово-облікових документів".

Йдеться про співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси – оператора відділення офіцерів запасу і кадрів. Чоловік корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів.

Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою. Співробітнику ТЦК повідомили про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.