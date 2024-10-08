Renault і Stellantis можуть об'єднатись в автомобільний Airbus – ЗМІ

Два найбільших французьких автомобільних концерни – Stellantis і Renault – можуть об'єднатись в альянс для більш успішної боротьби з китайськими автовиробниками. Попри ряд повідомлень з різних джерел, керівництво компаній не коментує інформацію про злиття.﻿ Про це повідомляє Carscoops, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Італійські ЗМІ стверджують, що Stellantis і Renault можуть співпрацювати для створення Airbus у світі автомобільної промисловості. Зазначається, що метою такого злиття може бути створення нового європейського автомобільного альянсу, здатного скинути Toyota з позиції найбільшого автовиробника в світі. Об’єднана компанія також може обійти Volkswagen Group та зайняти місце найбільшого виробника автомобілів у Європі.

За даними джерел, президент Франції Еммануель Макрон підтримує цю ідею, виступаючи за стратегічний альянс між двома великими брендами для підтримки європейського автомобільного сектору.

Однак нещодавно спілкуючись із представниками ЗМІ під час візиту на один із заводів Stellantis у східній Франції, виконавчий директор Карлос Таварес назвав ці повідомлення "чистою спекуляцією". Крім того, виконавчий директор Renault Лука де Мео відкинув ці розмови, назвавши їх "чутками".

При цьому раніше повідомлялось, що уряд Франції глибоко зацікавлений у майбутньому брендів Stellantis і Renault, адже йому належить 15% акцій Renault і 6,1% акцій Stellantis. Крім того, кажуть, що Макрон дуже хоче, щоб бос Renault Лука де Мео очолив новий альянс.

Примітно, що італійські ЗМІ припускають, що до Stellantis і Renault може доєднатись ще й BMW. Німецький партнер і може принести з собою свій досвід у виробництві електромобілів бізнес-класу. Керівники трьох концернів, ймовірно, зустрінуться на Паризькому автосалоні, який розпочнеться 14 жовтня.