Трамп таємно передав Путіну дефіцитні COVID-тести під час пандемії - WP

Газета The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна" пише, що Дональд Трамп, будучи президентом США, під час пандемії у 2020 році таємно передавав лідеру РФ Володимиру Путіну дефіцитні тести на COVID-19 для особистого використання.﻿﻿ З посиланням на газету The Washington Post, повідомляє Європейська правда.

Як сказано у книзі заступника редактора WP, Путін нібито застерігав Трампа від розголошення, що президент США відправив "дефіцитні" тести до Москви.

Також Путін нібито сказав, що не хоче, аби Трамп комусь розповідав про тести. Він нібито стверджував, що люди "розсердяться" не на нього, а на Трампа.

У публікації WP також йдеться, що Вудворд, який веде хроніку "успіхів і невдач президентів США протягом 50 років", зробив висновок, що Трамп не придатний для роботи на посаді президента.

Також він вважає, що Байден і його команда, попри помилки, демонстрували "стійке і цілеспрямоване лідерство".

Газета додала, що речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".