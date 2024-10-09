Росіяни обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранено медпрацівників

Російські окупанти цієї ночі завдали ударів із застосуванням артилерії по геріатричному центрі у Степанівці Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний персонал, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає Херсонська обласна прокуратура у Telegram.

Зазначається, що загарбники гатили з артилерії по населеному пункту близько другої години ночі.

Ворог поцілив при обстрілі по території геріатричного центру у Степанівці (село, що входить у Херсонську міську громаду).

"Поранення дістали двоє медичних працівників" , - передали в облпрокуратурі.

Після цього було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ" , - розповіли в Херсонській облпрокуратурі.

Нагадаємо, цей геріатричний центр, розташований за 9 км від Херсона, страждає від російських ударів вже не вперше. Так, росармія била по цьому медзакладу для літніх людей у Степанівці ще у 2022 році.

Також зазначимо, неодавно, 19 вересня, російські терористи вдарили керованою авіабомбою по Сумському геріатричному пансіонату. На момент удару в закладі перебували близько 300 пацієнтів разом з персоналом. Внаслідок атаки загинула одна людина, понад 10 зазнали поранень.