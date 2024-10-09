СБУ викрила масштабну схему ухилення від мобілізації у Рівному

У Рівному ліквідували масштабну корупційну схему для ухилення від мобілізації. До оборудки були залучені 26 медпрацівників. ﻿ Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України (СБУ), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Схему організувала голова місцевого агентства нерухомості й дві її підлеглі. Зокрема, як й згадувалось вище, до оборудки були залучені 26 медичних працівників, серед яких були й посадовиці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Вартість таких "послуг" становила від 15 до 20 тисяч доларів з одного клієнта" , - пише СБУ.

Для реалізації оборудки історії хвороб ухилянтів фальсифікувались. Після цього представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки щодо непридатності "хворих" до військової служби.

"Для пошуку потенційних клієнтів організатори оборудки використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. Отримані "прибутки" розподіляли між усіма учасниками злочинів" , - додає СБУ,

Трьох організаторів схеми було затримано під час передачі 16,7 тисячі доларів від нового підозрюваного в ухиленні від мобілізації.

Вже під час обшуків було виявлено:

14 млн гривень;

підроблені медичні висновки;

чорнові записи;

мобільні телефони;

комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом. Їм загрожує 5 років тюрми.