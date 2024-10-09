Зеленський у п'ятницю відвідає Берлін - Bild

Президент Володимир Зеленський 12 жовтня прибуде з візитом до Берліна, який вочевидь планували під засідання формату "Рамштайн" на рівні лідерів.﻿﻿ Про це пише Bild з посиланням на свої джерела в уряді, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, український президент прибуде у п’ятницю 11 жовтня та розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі свого "плану перемоги", який раніше показав президенту США Джо Байдену.

Крім того, плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату "Рамштайн" на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі.

Втім, вже підтвердили, що 12 жовтня зустріч не відбудеться. Основним фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена.

Попри заяви про її "перенесення" на поки не визначену дату наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.