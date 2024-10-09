У Білорусі вперше за півтора роки з'явився носій "Кинджалів" МіГ-31К

Російський винищувач МіГ-31К, ймовірно, прилетів на один з аеродромів Білорусі. Цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". З посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними моніторингу, винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на білоруському аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська.

Варто зауважити, що винищувачів типу МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні з 6 квітня 2023 року. При цьому тоді Росія та Білорусь імітували вильоти МіГ-31К. Це своєю чергою призводило до масштабних повітряних тривог в Україні.

МіГ-31К - це модифікація радянського багатоцільового перехоплювача МіГ-31, розроблена для запуску гіперзвукових ракет "Кинджал". МіГ-31К може виконувати завдання перехоплення повітряних цілей та нанесення ударів по наземних об'єктах за допомогою високоточних ракет.