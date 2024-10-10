НАТО пропонують створити "банк", щоб "захиститись від Трампа" – The Guardian

Європі, Великій Британії та Україні необхідно терміново забезпечити "захист від Трампа" своєї колективної безпеки, створивши "банк НАТО" для підтримки витрат на оборону, йдеться у доповіді британських та німецьких аналітичних центрів.﻿ Про це повідомляє The Guardian, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

У доповіді йдеться, що європейцям доведеться визнати реальність того, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО.

Такі кроки матимуть величезні наслідки для обміну розвідданими та життєздатності статті 5 – найважливішого положення НАТО про колективну самооборону.

Доповідь підготовлена проєктом "Нова дипломатія", консультантом якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великобританії у Вашингтоні, та Фондом Фрідріха Еберта, пов'язаним із Соціал-демократичною партією (СДП) канцлера Олафа Шольца.

Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у США, то скаже Україні, що їй доведеться укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Залишилося всього три місяці, щоб переконати його, що ціна миру, яку, ймовірно, вимагатиме Кремль, є неприйнятною, йдеться у звіті.

Щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи на практиці банку НАТО, йдеться в документі. Це могло б "заощадити країнам мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення. Банк фінансуватиметься за рахунок початкових підписок членів НАТО в обмін на статутний капітал".

План Трампу для України

Автори прогнозують, що мирний план Трампа для України, швидше за все, провалиться, оскільки Росія хоче більшого, ніж усвідомлює Трамп, а йому може бути надто складно ігнорувати опір передбачуваній капітуляції.

Доктор Джейд МакГлінн, один із авторів доповіді з New Diplomacy Project, заявила: "Уряду Великобританії та європейським лідерам необхідно зараз активно розглянути заходи щодо превентивної підтримки України у разі переобрання Трампа у листопаді".

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що добре знає як Путіна, так і президента України Володимира Зеленського. Він сказав, що планує зв'язатися з ними у разі перемоги на виборах , щоб "добитися переговорів про мир".