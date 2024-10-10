У російській Адигеї БпЛА атакували військовий аеродром – очевидці

Кілька годин тому в районі станиці Ханська під Майкопом в російській Адигеї безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська". Про це пише російський телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, повідомляє Українська правда.

Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.