Київ в найближчу годину накриє туман: видимість 200-500 метрів

У четвер, 10 жовтня, у Києві очікується туман. Він накриє столицю у найближчу годину, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз Укргідрометцентру.

"У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200-500 метрів" , - йдеться у повідомленні.

Синоптики призначили явищу I рівень небезпечності (жовтий).

Перший рівень небезпеки, або як його часто називають жовтий рівень, за класифікацією Українського гідрометеорологічного центру (Укргідрометцентр) означає, що очікуються погодні умови, які можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля.

Це можуть бути сильні дощі, град, шквали, тумани, ожеледь або інші явища, які можуть призвести до певних незручностей або навіть шкоди. Хоча ситуація не є критичною, як при вищих рівнях небезпеки, мешканцям рекомендується бути обережними та слідкувати за останніми прогнозами погоди.

Синоптик Наталія Діденко раніше повідомляла про різке похолодання та сильні дощі в Україні. Зокрема, погіршення погодних умов очікується вже на цих вихідних.

При цьому 10 жовтня в Україні опадів не передбачається, за винятком Криму та Херсонщини, де можливі короткочасні дощі й грози.

Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с, у західних регіонах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.