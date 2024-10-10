Війну в Україні не завершити договорами з Росією - екс-посол

Війну в Україні не завершити договорами з Росією. Для закінчення потрібно вийти з контактної війни, це можуть допомогти здійснити партнери України, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів експосол України у США та голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

"Нам треба план виходу з широкомасштабної війни на іншу інтенсивність конфлікту. Війну ми не завершимо ніякими договорами з Росією. Нам треба вийти з зіткнення на суходолі, де стріляють Калашникови і купа народу гине, де війна контактна, на відстані 3, 5, 10 кілометрів. Як вийти? Це точне снайперське озброєння, це гаубиці, це точні ракети. Тобто парадокс в тому, що Україна може перейти за допомогою Америки і інших партнерів до більш гуманної війни" , - сказав він.

Дипломат переконаний, що російський диктатор Володимир Путін може ухвалити рішення про закінчення війни, якщо побачить гарантовану підтримку України. На думку Чалого, війна потрібна Путіну, але йому байдуже, де воювати.

"Частково є мета зруйнувати Україну, як країну, яка показала успішну модель розвитку. Але ж він шкодує за розвалом Радянського Союзу, і відновлення імперії - це мета. Та він же може відновлювати його не одразу з Україною. Він міг піти на країни Балтії, в інший бік, міг піти на Казахстан, трошки дисциплінувати його, зробити більш союзницьким, як Білорусь. Він багато що міг зробити. Але наша слабкість його привела сюди. І це його помилка, тому що це зруйнує його модель" , - вважає колишній посол.

Чалий зазначає, що зараз у світі період регіональних воєн, про що свідчать події на Близькому Сході та в Азії. Тому Україні, за його словами, потрібно перевести війну в інший бік - з Європи, і виставити бар’єр.

Переговори України та РФ

Варто нагадати, що наразі Україна та Росія не ведуть мирних переговорів. Проте на початку повномасштабної війни сторони провели декілька раундів переговорів, які відбулися у Білорусі та Туреччині.

В Україні зазначали, що будуть готові повернутися за стіл переговорів, коли позиція стане сильнішою, зокрема і на полі бою. Україна створила формулу миру та саміт миру як дипломатичний шлях для завершення війни.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги. Він представив його у США. За словами президента, незабаром план розкриють всім українцям.