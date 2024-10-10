"Укрзалізниця" відкрила продаж групових квитків на період осінніх канікул

"Укрзалізниця" відкрила продаж групових квитків для дітей і дорослих на період осінніх канікул, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Найпопулярніші рейси

В УЗ розповіли, що фіксують рекордні показники щодо оформлених групових перевезень для дітей. Так, нещодавно відкрились продажі на осінні канікули, і вже на перший день масових подорожей школярів - 25 жовтня - оформлено близько 3000 пасажирів у складі дитячих груп. Найпопулярнішими школярськими рейсами стали:

поїзди ужгородського напрямку №81 та №29 через гірський курорт Славсько (із понад 500 дітьми на добу)

поїзд №91 "Київ - Львів" (за перший день було отримано 11 заявок, тож його пасажирами стануть 347 дітей та супроводжуючих)

поїзд "Стефанія" №43 "Черкаси - Івано-Франківськ" (із 307 школярами)

Як оформити замовлення групових квитків

Оформити заявку на групові перевезення школярів і їхніх супроводжуючих можна заздалегідь. Для цього потрібно скористатись відповідною формою﻿ на порталі УЗ.

Під час замовлення групових квитків необхідно буде вказати, серед іншого:

персональні дані замовника

станцію оформлення квитків

інформацію про поїздку (звідки, куди саме та в який день планується подорож)

інформацію про зворотню поїздку

бажаний тип вагона

інформацію про групу пасажирів (дітей, студентів, дорослих, пільговиків)

На сайті зазначається, що мінімальна група - 10 пасажирів.

Термін подання заявок - від 35 до 7 днів до відправлення поїзда.

Після підтвердження заявки онлайн-сервіс УЗ чекатиме на квитанцію про оплату резерву впродовж рівно 48 години (без квитанції заявка автоматично анулюється).

Уточнюється також, що групові замовлення на міжнародні рейси тимчасово можна оформити тільки на рейси до/з Кишинева, Хелма, Дорогуська та Перемишля (при цьому пріорітет надається соціальним групам населення).

Як можна купити інші квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було також запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

За словами голови правління компанії Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

"У вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис" , - наголосив він.

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.