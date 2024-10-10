У Білому домі прокоментували публікацію про таємні розмови Трампа з Путіним

У Білому домі прокоментували публікацію американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда, в якій йшлося про низку таємних телефонних розмов між експрезидентом США Дональдом Трампом та кремлівським правителем Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

У книзі Вудворда "Війна" йдеться про щонайменше сім розмов між Путіним і Трампом після того, як він залишив Білий дім.

Представниця Білого дому зазначила, що не має підтверджень фактів цих дзвінків, але додала, що у разі якщо це правда, це викликає серйозне занепокоєння.

"Чи є у нас серйозне занепокоєння? Так, якщо це правда. Знову ж таки, я не можу підтвердити жодного з цих дзвінків", – сказала вона.

За словами Жан-П’єр, факт таких розмов особливо викликає занепокоєння на тлі того, що Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.

У книзі згадується, що неназваний помічник Трампа, якого цитують у книзі, зазначив, що експрезидент, ймовірно, спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як Трамп залишив Білий дім у 2021 році.

Також у своїй книзі Вудворд розповів, що Трамп у 2020 році під час пандемії коронавірусу таємно надсилав очільнику Кремля "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".