Зеленський зустрівся з прем'єром Стармером у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона і розпочав зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Європейська правда.

Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.

Також у Лондоні Зеленський зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Це вже другий візит Зеленського на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера прем'єр-міністром. У липні український президент став першим іноземним лідером, якого приймали в Лондоні після зміни уряду.

Стармер також зустрічався із Зеленським на саміті НАТО в липні.

Крім того, у четвер в українського президента запланований візит до Парижа, де його прийме президент Емманюель Макрон в Єлисейському палаці.

А напередодні неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про візит до Берліна стало відомо після скасування засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня через зміну планів президента США Джо Байдена. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано. Детально "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.