На кордоні України з Молдовою можливі затримки через ремонт мосту

На одному з пукнтів пропуску на кордоні України та Молдови можливі затримки. Йдеться про КПП "Могилів-Подільський - Отач", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна митна служба України у Telegram.

Зазначається, що на прикордонному мосту через річку Дністер, який знаходиться у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач", розпочинаються ремонтні роботи.

Орієнтовний термін проведення ремонту - 10 діб. Протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.

"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що цього року ситуація на кордоні з Польщею була нестабільна через протести фермерів. Вони блокували рух вантажівок на в'їзд та на виїзд в Україну. Влітку ситуація стабілізувалася.

Проте нещодавно польські аграрії знову анонсували блокаду на пропускному пункті "Медика - Шегині" на кордоні з Україною. Вона може тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Додамо, що на кордоні України та Польщі з 30 вересня припинив роботу КПП "Нижанковичі-Мальховіце".