У США заявили про "найкривавіший" місяць у втратах РФ в Україні – Politico

Американські офіційні особи заявляють, що за останні тижні Росія повільно, але впевнено просувається на фронті в Україні, однак це просування дається її окупаційним військам дорогою ціною. Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє Європейська правда.

За словами посадових осіб США, вересень став "найкривавішим" місяцем за весь час повномасштабної війни в Україні.

Втрати внаслідок наступальних операцій на Донбасі призвели до того, що загальна кількість загиблих і поранених з боку Росії перевищила 600 тисяч осіб, повідомили офіційні особи на умовах анонімності.

Американська оцінка втрат РФ збігається з попередніми українськими даними.

За словами однієї з офіційних осіб, наполегливе та криваве просування наближає окупаційну армію РФ до міста Покровська на Донбасі, яке є великим транспортним вузлом для передових українських сил.

Його втрата стане серйозним ударом для українських військ.

З цьогорічного літа російські наступальні операції з літа складалися з масованих артилерійських ударів, за якими слідували великі перекидання військ, які прямували до добре укріплених українських позицій, що призвело до тисяч жертв, оскільки командування РФ, схоже, "обрало стратегію обміну тіл на землю", йдеться у матеріалі.

Останні російські успіхи стали найзначнішими з моменту початкового вторгнення в лютому 2022 року, і Москва, схоже, робить ставку на те, що рівень втрат лишатиметься таким принаймні в короткостроковій перспективі.

"Якщо ви подивитеся на ділянку навколо Покровська, то кількість російських військ там просто вражає. Це десятки тисяч сил, які вони розмістили на цій дуже маленькій території. Як ви знаєте, коли у вас стільки сил на дуже маленькій території... це багате на мішені середовище для українців" , – сказав американський посадовець.

Раніше повідомляли, що розвідка Великої Британії у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.