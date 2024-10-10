Українці відповіли, що найбільше заважає у пошуку роботи

Процес працевлаштування для українців ускладнює низький рівень пропонованих роботодавцями заробітних плат. Серед інших ключових перешкод – брак вакансій за фахом та недостатні професійні компетенції.﻿ Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, пише Тетяна Веремєєва, РБК-Україна.

Під час опитування 56,3% респондентів вказали, що основною перешкодою для пошуку роботи є недостатня зарплата. Це особливо актуально в умовах економічної нестабільності, коли багато громадян не можуть дозволити собі працювати за низькі доходи. Крім того, 51,9% опитаних відзначили відсутність вакансій за їхньою спеціальністю, що часто заважає знайти роботу, яка відповідає кваліфікації.

Недостатність професійних навичок також залишається важливою проблемою: 34% респондентів повідомили, що їм бракує знань, які вимагають роботодавці.

Інші фактори, що заважають працевлаштуванню, включають зневіру у власних силах (12,9%), брак навичок активного пошуку роботи (11,1%) та неможливість знайти роботу через бойові дії в регіоні проживання (8,3%). Ще 9,3% респондентів зазначили потребу в додатковій освіті та перекваліфікації.

Зазначимо, Україна переживає гостру кадрову кризу, яка суттєво впливає на розвиток бізнесу та економіки. За даними Міністерства економіки, кількість офіційно працевлаштованих осіб скоротилася з 11,5 млн у 2021 році до 9 млн у 2023 році. Для забезпечення сталого зростання ВВП на рівні 7% щорічно до 2030 року, Україні необхідно ще близько 4,5 млн робітників.

Дослідження Європейської Бізнес Асоціації (EBA) показало, що 74% українських компаній відчувають значний дефіцит кадрів, що перевищує осінній показник 2023 року, коли про проблему повідомляли 55% підприємств. Найбільше бракує працівників у сферах критичної інфраструктури, транспорту, логістики, будівництва та виробництва.

Зазначимо, в Україні залишається актуальним питання нерівності оплати праці чоловіків та жінок. Так, дані Держстату свідчать, що до початку повномасштабної війни в Україні, у 2021 році, різниця у зарплатах чоловіків та жінок становила 18,6%. Після 24 лютого 2022 року значно виріс рівень працевлаштування жінок – на 8%, але гендерний розрив у зарплатах лише загострився.