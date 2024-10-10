Зеленський та британський прем'єр обговорили "план перемоги"

Прем'єр Британії Кір Стармер розповів, що весь ранок провів за обговоренням з президентом України Володимиром Зеленським "плану перемоги". Про це пише Sky News, повідомляє Європейська правда.

Кір Стармер і Володимир Зеленський зустрілися у четвер вранці на Даунінг-стріт.

Прем'єр Британії також приймав генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Вітаючи Рютте, Стармер сказав, що вони з Зеленським "провели весь ранок, обговорюючи план перемоги".

Рютте своєю чергою сказав, що "йдеться про Україну, але також про захист Заходу і про те, як ми залишаємось у безпеці".

Крім того, у четвер в українського президента запланований візит до Парижа, де його прийме президент Емманюель Макрон в Єлисейському палаці.

А напередодні неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про візит до Берліна стало відомо після скасування засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня через зміну планів президента США Джо Байдена. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано.