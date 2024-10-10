У Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Аварія сталася у четвер, 10 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють РИА Новости.

Екстрені служби РФ стверджують, що літак впав на кордону між Калмикією та Волгоградською областю.

У мережі росіяни пишуть, що нібито Як-130 впав під час тренувального польоту. Попередня причина аварії - відмова техніки. РосЗМІ стверджують, що пілот літака катапультувався та вижив.

Довідка. Як-130 - це навчально-бойовий літак для підготовки пілотів. Як стверджують росіяни, борт здатний виконувати маневри, властиві винищувачам четвертого та п'ятого поколінь. У бойовій модифікації може бути застосований як легкий ударний літак.

Як-130 виробляють на Іркутському авіаційному заводі, який належить "Ростеху".

Втрати авіації РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 369 літаків та 328 гелікоптерів різних типів.

Нещодавно повідомлялося, що біля Костянтинівки Донецької області був знищений російський Су-25.

Джерела у Силах оборони повідомили, що російський літак у районі Костянтинівки збили самі ж росіяни внаслідок так званого дружнього вогню.