Оголошено лауреата Нобелівської премії-2024 з літератури

Нобелівський комітет 10 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Нею стала південнокорейська письменниця Хан Канг "за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреата

Хан Канг народилася 27 листопада 1970 року у Кванджу (Південна Корея). Дочка південнокорейського письменника Хан Сонг-вона у десятирічному віці переїхала до Саюрі, одного із районів Сеула, про який з приязню згадує у романі "Уроки греки".

Вивчала корейську літературу в Університеті Йонсе. Має брата Ган Донг Ріма, який також став письменником. Розпочала свою письменницьку кар'єру з публікації віршованого твору в одному з зимових випусків періодичного видання "Література і суспільство". Вже наступного року здійснила офіційний літературний дебют, коли її оповідання "Шарлатовий якір" здобуло перемогу у Сеульському весняному літературному конкурсі імені Шінмуна.

Фото: південнокорейська письменниця Хан Канг, яка стала лауреатом Нобелівської премії з літератури (x.com/NobelPrize)

З того часу письменниця отримала низку інших нагород: Літературний приз імені Ї Санг (2005), Премію сьогоденного молодого митця, Корейську літературну премію за найкращий роман тощо. З літа 2013 року Хан викладає креативне письмо у Сеульському інституті мистецтв та не перестає публікувати нові оповідання та романи.

У 2016 році вона стала лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення.

За словами Хан, вона страждає від мігреней, які, однак, допомагають їй "зберігати скромність". Вона також стверджує, що якби не її мігрені, вона, можливо, б ніколи не вирішила стати письменницею.

Хто став лауреатом в галузі літератури минулого року

За заповітом Альфреда Нобеля лауреатом з літератури має бути людина, яка створила "найвидатніші роботи в напрямку ідеалізму". При цьому первісна вимога розглядати тільки ті роботи, що були створені в рік, що передує року нагороди, була змінена, щоб роботи могли бути розглянуті, якщо їх значення було визнано лише недавно.

Цікаво, що майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджується одній людині. Лише кілька разів вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

У 2023 році нагороду отримав Норвезький письменник та драматург Юн Фоссе "за новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне". Він пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад 40 мов.

Постановки п'єс Фоссе здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема в Німеччині, Франції, США та Японії. Письменника вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає "писання", в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Нобелівський тиждень-2024

Нагадаємо, що цього тижня, а саме 7 жовтня розпочався нобелівський тиждень, під час якого визначать лауреатів премії за 2024 рік.

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Сума премії змінюється залежно від доходів Фундації Нобеля. Цьогоріч вона становитиме 11 млн шведських крон (близько 1,1 млн доларів).

Вже визначені лауреати у таких галузях:

з медицини та фізіології - Віктор Амброс та Гері Равкан "за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів";

з фізики - Джон Гопфілд та Джефрі Гінтон "за дослідження в галузі машинного навчання нейромереж";

з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон Джумпер "за передбачення структури білка".