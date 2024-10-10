У Мінфіні вважають, що бюджет недоотримає 27 млрд через скасування правки у нових податках

Український бюджет у 2024-2025 роках отримає на 27,5 мільярда грн менше через скасування депутатами правки у законопроєкті з підвищення податків.﻿ З посиланням на пресслужбу Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що ресурс до зведеного бюджету від змін до податкового кодексу у 2024 році становить 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету - 21,5 млрд грн, а до місцевих - 0,1 млрд грн).

У 2025 році бюджет України має отримати 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету - 133,0 млрд грн, а до місцевих - 8,1 млрд грн).

За підрахунками ЕП, якби депутати Верховної Ради не збили комітетську правку, бюджет отримав би у 2024 році 29,3 млрд грн, а у 2025 році ще 160,9 млрд грн.

Таким чином відмова від правки потенційно коштувала 27,5 мільярда гривень за 2024-2025 роки.