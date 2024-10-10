РФ готує кампанію з дискредитації співробітництва України та Туреччини

Росія планує кампанію з дискредитації військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною.﻿ З посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД), пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними Центру, наприкінці жовтня через пропагандистський канал Russia Today російські спецслужби планують оприлюднити серію дезінформаційних матеріалів про те, як Україна нібито без відома США здійснює торгівлю зброєю з Туреччиною в інтересах турецьких приватних компаній.

"У налагодженні таких поставок пропагандисти звинувачуватимуть Міністра оборони України. Просуватиметься вигадана версія, що для перевезення зброї до Туреччини буцімто використовуються літаки, які доставляють озброєння та військову техніку з Туреччини до України. Начебто зворотнім рейсом до Туреччини вони перевозять списану, трофейну та іншу зброю" , - пояснили в ЦПД.

Центр пояснив, що за допомогою цієї кампанії російські спецслужби намагатимуться дискредитувати військово-політичне керівництво України та зруйнувати відносини України із союзниками.