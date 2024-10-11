Трамп проти Гарріс: рейтинги кандидатів у президенти по ключових штатах

Вибори в США відбудуться вже менш ніж через місяць. Головними кандидатами на пост президента з мінімальними розривами у рейтингах є Камала Гарріс та Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна.

Хто лідирує згідно з топовими опитуваннями і чий рейтинг вищий - читайте у матеріалі нижче.

Останні рейтинги станом на 10 жовтня

Рейтинги в цілому по США (опитування YouGov/The Economist, 6-7 жовтня):

Гарріс – 49%; Трамп – 45%.

Усереднені рейтинги по ключових штатах (за даними FiveThirtyEight):

Арізона:

Трамп – 48,1%; Гарріс – 46,8%

Вісконсін

Гарріс – 48%; Трамп – 47,2%

Джорджія

Трамп – 48,2%; Гарріс – 47,2%

Мічиган

Гарріс – 47,8%; Трамп – 46,8%

Невада

Гарріс – 47,8%; Трамп – 47%

Пенсильванія

Гарріс – 48,1%; Трамп – 47,3%

Північна Кароліна

Трамп – 48,2%; Гарріс – 47,2%

Як змінювались рейтинги Гарріс та Трампа

Ключовою подією, яка вплинула на хід президентської гонки у США, стала заміна кандидата від демократів в липні. Замість діючого президента Джо Байдена, котрий суттєво відставав від конкурента Дональда Трампа, демократи висунули на виборах віце-президентку Камалу Гарріс.

З перших днів в гонці Гарріс почала нарощувати популярність і лічені тижні обігнала Трампа за рівнем загальнонаціональної популярності, хоч і без великого відриву. Втім, з вересня, коли ефект новизни почав спадати, а Трамп адаптувався до нової конкурентки, республіканець зумів мінімально скоротити відставання.

Втім, у США, на відміну від переважної більшості країн, рейтинг кандидатів у межах всієї країни не є визначальним фактором. Президентом США стає не той, за кого проголосувала абсолютна більшість американців, а той, хто зумів здобути перемогу, хай і мінімальну, в окремих, так званих "хитких" штатах. Вже неодноразово кандидат, який набрав менше голосів в цілому по країні, зрештою ставав президентом США.

Цьогоріч "хитких" штатів сім: Арізона, Вісконсін, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна. І в кожному з них розрив між Трампом та Гарріс мінімальний і як правило не виходить за межі статистичної похибки в абсолютній більшості опитувань. Крім того, практика останніх американських виборів показала, що американські соціологи нерідко неспроможні точно заміряти настрої виборців і опитування дають хибні результати.

Враховуючи це, а також мінімальний розрив у рейтингах, який, вочевидь збережеться до самого дня голосування, переможець виборів лишатиметься невідомим до останнього моменту. І цілком ймовірно, що долю цьогорічних виборів у США вирішить перевага одного з кандидатів у кілька тисяч голосів в одному-єдиному штаті.

Вибори у США: ключові дати

Вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Втім, дуже великий відсоток американців голосує заздалегідь або надсилає бюлетені поштою, і цей процес уже триває декілька тижнів.

Як правило, переможець президентських виборів у США неофіційно визначається вже у ніч після виборів, задовго до офіційного підрахунку всіх голосів. За українським часом це мало би статися вранці 6 листопада.

Втім, враховуючи мінімальний розрив між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, цілком ймовірно, що визначення переможця триватиме значно довше – кілька днів або навіть тижнів. Особливо враховуючи те, що кандидати та виборців мають право оскаржувати результати голосування в окремих штатах або їх частинах і вимагати перерахунку голосів, що є звичною для США процедурою.

Остаточно результати виборів мають бути встановлені до 17 грудня, коли у кожному зі штатів відбудуться збори так звані "виборщиків". Але різноманітні судові процеси та оскарження можуть затягнути цей процес.

6 січня 2025 року члени Конгресу США зберуться для підрахунку голосів виборщиків – це і буде остаточним формальним кроком по затвердженню переможця виборів.

20 січня 2025 року новообрані президент та віце-президент США приймуть присягу та вступлять у свої повноваження.

Обоє кандидатів у президенти уже адаптували свої стратегії один проти одного. Однак постійно з'являються події, що можуть вплинути на остаточний результат виборів.

При написанні матеріалу використовувались дані агрегатора соціологічних опитувань FiveThirtyEight