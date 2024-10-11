У Китаї запевняють про готовність "взаємовигідно" співпрацювати з Україною

Китай назвав Україну дружньою країною. Пекін запевняє про готовність "взаємовигідно" співпрацювати з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства закордонних справ Китаю.

Зазначається, що 8 жовтня помічник міністра закордонних справ Китаю Лю Бінь зустрівся з послом України в КНР Павлом Рябікіним.

"Лю Бінь зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами. Китай готовий співпрацювати з Україною для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин" , - йдеться у повідомленні.

Рябікін своєю чергою зазначив, що Україна надає великого значення розвитку відносин з Китаєм. Київ запевнив, що готовий активно сприяти співпраці в усіх сферах між двома країнами.

Як додали в МЗС Китаю, сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення "української кризи" (так у Китаю називають війну Росії проти України).

Ставлення Китаю до війни в Україні

Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни. Офіційно Пекін не підтримує російську збройну агресію та не надає військової допомоги. Втім, китайські компанії активно співпрацюють з Росією та постачають товари подвійного значення.

Китай просуває свій так званий "мирний план" щодо України. Але в Україні мирні ініціативи Китаю розкритикували.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що альтернативні плани миру для України - це лише політичні заяви. Він також називав їх деструктивними.