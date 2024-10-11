Більшість німців висловилися за те, щоб Шольц поговорив з Путіним

Переважна більшість німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц знову поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним після майже двох років мовчання, повідомляє Європейська правда.

Такими є дані опитування YouGov, повідомляє dpa.

В опитуванні 59% висловилися за те, щоб ці два лідери провели телефонну розмову. Лише 26% висловилися проти, а 15% не мають певної думки з цього приводу.

Останній раз Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2021 року.

За повідомленням Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, що стало би першим прямим контактом з 2022 року. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

Також майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.