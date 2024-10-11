"Нафтогаз" прозвітував про видобуток газу з початку 2024 року

За дев’ять місяців компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Продовжуємо збільшувати український газовидобуток. Цього опалювального сезону, як і минулоріч, плануємо забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом. Наразі ми на 2% перевищуємо планові обсяги видобутку. Вдячний колективам, що навіть попри війну вдається досягати поставлених цілей. Підтримуємо тенденцію розвитку енергонезалежності України й надалі" , – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Нагадуємо, за підсумками першого півріччя Група Нафтогаз отримала 24,4 млрд грн чистого прибутку.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" повинен забезпечити підготовку та стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону. За його словами, газ залишається чи не єдиним надійним джерелом енергії в умовах війни. Тож, підприємства Групи продовжують нарощувати його видобуток.