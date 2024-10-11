Субсидія на опалювальний період: до якої дати потрібно встигнути подати документи

Українці мають встигнути подати заяви на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) до 30 листопада нинішнього року. Це дозволить отримувати субсидії із початку опалювального сезону, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак телеканалу "Рада".

Для того, аби субсидію на оплату ЖКП призначили з початку опалювального сезону, 1 жовтня, українці мають встигнути подати відповідні заяви до кінця листопада. Водночас, якщо хтось з особистих причин не встиг це зробити, то їх можна подавати і з 1 грудня, однак тоді субсидію призначать вже з того місяця, в якому відбулось звернення.

Дарія Марчак зазначає, що цьогоріч в Україні не планують змінювати правила подачі заяви на оформлення субсидії. Вона нагадала, що останні великі зміни були запроваджені навесні 2023 року. Тоді спростили процес подачі заяв і скасували декларації – зараз потрібно лише вказати усіх членів домогосподарства. Крім того, йти до центру надання адміністративних послуг або Пенсійного фонду теж не обов’язково – подати заяву можна онлайн.

Вона також нагадала, що житлова субсидія надається для оплати житлово-комунальних послуг найбільш вразливим категоріям населення, щоб зменшити фінансове навантаження на їхній бюджет. Проте, якщо родина, отримуючи субсидію, не сплачує комунальні послуги і накопичує борги, виплати можуть бути призупинені.

Раніше повiдомлялось, що для поновлення субсидій необхідно повністю погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію боргу з постачальником послуг і регулярно сплачувати як те, що не оплатили раніше, так і поточні платежі. Термін реструктуризації може складати до 60 місяців, залежно від суми боргу та доходів.

Також ми розповідали, що громадяни, які отримують житлову субсидію, зобов’язані протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд України про будь-які зміни, що можуть вплинути на призначення субсидії.

Серед важливих змін, про які потрібно інформувати ПФУ: зміна складу домогосподарства, зміна умов отримання комунальних послуг, тривале перебування за кордоном, купівля майна або валюти на суму понад 50 тис. грн, відкриття депозиту або отримання доходу, що перевищує 25-кратний прожитковий мінімум.