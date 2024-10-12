Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, є влучення та поранені

Російські окупанти цієї ночі, 12 жовтня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу у місті були поранені три людини, фіксуються влучання по цівільній інфраструктурі та підприємству, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

За словами чиновника, при нічній атаці по Запоріжжю ворог поцілив по приватних житлових будинках, та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста.

"Попередньо трьох людей поранено" , - розповів він у своєму Telegram вже вранці.

Начальник ОВА додав, що медики надали постраждалим необхідну допомогу.

У ДСНС опублікували фото наслідків російських авіаударів по Запоріжжю. Як розповіли надзвичайники, 12 жовтня в результаті атаки у місті травмовано 1 людину, й був повністю зруйнований приватний будинок.

"Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється" , - йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, надзвичайники розповіли, що було ліквідоване загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 "квадратів". І були пошкоджені фасади та скління будинків внаслідок авіаударів.

Для ліквідації наслідків залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, додали у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у Запоріжжі та області пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пук російськими загарбниками керованих авіабомб (КАБ) на цей регіон, й зокрема на обласний центр.

Між тим у Повітряних силах інформували про загрозу авіаударів ворога по Запорізькій області кілька разів протягом ночі і до ранку.

Нагадаємо також, раніше, 7 жовтня, у Запоріжжі в результаті ворожого авіаудару були пошкоджені об'єкти інфраструктури, й отримали поранення 3 працівників цих об'єктів.