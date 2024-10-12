На Миколаївщині "Шахед" поцілив по території фермерського господарства

Російські загарбники атакували "Шахедами" Миколаївську область, три дрони вдалося знищити, однак є і влучання території фермерського господарства у Баштанському районі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Уночі ворог атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання одного із БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами протиповітряної оборони, відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає".

За його словами, 3 "Шахеди" знищили сили ППО.

Також загарбники уночі атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Кім підкреслив, що минулося без постраждалих.