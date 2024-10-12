Окупанти завдали удару по Херсону: спалахнула масштабна пожежа
Російські окупанти обстріляли один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа у складах та на майданчику відкритого зберігання відходів виробництва, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють ДСНС у Telegram, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва".
Зазначається, що через постійні повторні обстріли рятувальники кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння.
"До ранку пожежу вдалося загасити", – підсумували у ДСНС.
За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, за добу росіяни обстріляли громаду 10 разів.
"Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Комишанах. Зокрема, пошкоджено 6 приватних будинків, ділянку газогону, складські приміщення, авто", – повідомив Мрочко.
Він додав, що внаслідок обстрілів постраждали 3 людини.