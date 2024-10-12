У російській Казані закрили аеропорт та ввели план "Килим": що сталося

У російській Казані закрили аеропорт у суботу, 12 жовтня. Там введено план "Килим", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють росЗМІ.

Сьогодні зранку російські державні ЗМІ, посилаючись на "Росавіацію", заявили, що аеропорт у Казані тимчасово закрили. Там не приймали та не відправляли рейси.

Потім російські видання повідомили, що в аеропорту ввели план "Килим". У мережі писали про нібито загрозу дронів.

План "Килим" оголошують, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону. Додамо, що відстань від Казані до кордону з Україною становить понад 1000 км.

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня українські військові атакували склад паливно-мастильних матеріалів у районі окупованого міста Ровеньки Луганської області. Ця нафтобаза раніше вже була вражена українською зброєю.

Після атаки на нафтобазі спалахнула серйозна пожежа. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Ровеньках зберігалася нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб окупаційних військ.