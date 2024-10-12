ПФУ: У жовтні пенсійні виплати профінансовано на 31,2 млрд грн

Станом на 11 жовтня пенсійні виплати було профінансовано на 31,2 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

На пенсійні виплати витратили 31,2 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" – 5,9 млрд грн, через уповноважені банки – 25,3 млрд грн.

На виплату житлових субсидій та пільг спрямовано 1459,1 млн грн. На страхові виплати – 1780,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 621,6 млн грн.ʼ

За жовтень Пенсійний фонд надав послуги 461 тисячі осіб.

Нагадаємо:

27 вересня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат у вересні.