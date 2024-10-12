У Комітеті Ради підтримали перевірки ТЦК після публічних заходів та у клубах
Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтримав перевірки працівниками ТЦК та поліції у публічних місцях на прикладі рейду після концерту "Океан Ельзи", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Потураєв у Facebook.
"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури.
Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах.
Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати".
Передісторія:
- Увечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві після концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція.
- Того ж вечора представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст.