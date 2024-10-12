У Комітеті Ради підтримали перевірки ТЦК після публічних заходів та у клубах

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтримав перевірки працівниками ТЦК та поліції у публічних місцях на прикладі рейду після концерту "Океан Ельзи", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Потураєв у Facebook.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури.

Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах.

Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати".

Передісторія: