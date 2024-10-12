Синоптики дали прогноз на завтра: у яких областях чекати дощі

Завтра, 13 жовтня, в Україні без дощів не обійдеться. Максимально повітря прогріється до 15°, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

"13 жовтня на Лівобережжі, вдень і в західних областях помірні дощі" , - йдеться у повідомленні.

При цьому температура вночі буде 3-11° тепла, а у західних областях в повітрі заморозки 0-3°, вдень 8-15° тепла. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Погода в понеділок

За даними синоптиків, 14 жовтня в Україні, крім південного заходу, очікується невеликий дощ, на високогір'ї Карпат навіть з мокрим снігом.

Погода в Україні

Як раніше попереджали синоптики, погода у вихідні, 12-13 жовтня, в Україні зіпсується. У різних регіонах вона може відрізнятись, причому кардинально.

Наприклад, десь пройдуть зливи, місцями з грозами, десь не виключені заморозки, а в кількох регіонах синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.