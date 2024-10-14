ISW проаналізував дії росіян на кордоні Донецької та Запорізької областей

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що окупанти відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли деяких тактичних успіхів, проте наразі це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

В огляді зазначається, що російські війська нещодавно відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли тактичних успіхів у локальних наступальних операціях, але ця активність поки що не виглядає як частина більш масштабних оперативних наступальних зусиль на підтримку ширшої російської наступальної операції в західній частині Донецької області.

"Ці тактичні успіхи не є результатом раптового чи несподіваного прориву російських військ".

Експерти нагадують, що на початку жовтня російські війська активізувалися на ділянці фронту на заході Запорізької області поблизу Кам'янського (на південь від Степногірська), але ця активність поки що була обмеженою і призвела лише до незначних тактичних здобутків.

Разом з тим, зазначається в огляді, росіяни можуть знову активізуватися на менш активних ділянках фронту на півдні України, щоб відволікти увагу України від пріоритетних наступальних операцій Росії в Донецькій області, а також для того, щоб зафіксувати українські війська вздовж фронту на півдні України і не допустити передислокацію українських військ на Донеччину.

"Однак ISW не фіксував повідомлень про те, що російські війська проводять помітно масштабні наступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей або накопичують живу силу і матеріальні засоби для посилених наступальних зусиль, порівнянних з російськими наступальними операціями на сході України.

Російські війська, навпаки, передислокували сили, які раніше перебували в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей та в інших місцях на півдні України, щоб відповісти на українське вторгнення в Курську".