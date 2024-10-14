Генштаб оновив інформацію про російські втрати на фронті

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 670 тисяч окупантів, понад 19,4 тисячі артилерійських систем, понад 17,8 тисячі ББМ та 8 975 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 670190 (+1 260) осіб,

танків – 8 975 (+5) од,

бойових броньованих машин – 17 895 (+19) од,

артилерійських систем – 19 421 (+11) од,

РСЗВ – 1 231 (+0) од,

засобів ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 009 (+17) од,

крилатих ракет – 2619 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 622 (+38) од,

спеціальної техніки – 3 437 (+2) од.

Дані уточнюються.