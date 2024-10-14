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Генштаб оновив інформацію про російські втрати на фронті

Генштаб оновив інформацію про російські втрати на фронті
Фото: Facebook

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 670 тисяч окупантів, понад 19,4 тисячі артилерійських систем, понад 17,8 тисячі ББМ та 8 975 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 670190 (+1 260) осіб,
  • танків – 8 975 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 17 895 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19 421 (+11) од,
  • РСЗВ – 1 231 (+0) од,
  • засобів ППО – 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 009 (+17) од,
  • крилатих ракет – 2619 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 622 (+38) од,
  • спеціальної техніки – 3 437 (+2) од.

Дані уточнюються.

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