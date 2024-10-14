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НАТО сьогодні починає щорічні ядерні навчання

НАТО сьогодні починає щорічні ядерні навчання
Фото: nato.int

У понеділок НАТО розпочинає щорічні маневри із захисту території Альянсу за допомогою ядерної зброї Steadfast Noon, повідомляє Європейська правда.

За інформацією зі штабквартири в Брюсселі, близько 2000 військовослужбовців з восьми баз ВПС будуть задіяні в навчаннях протягом наступних двох тижнів.

Маневри в повітрі передбачатимуть навчання за участю понад 60 літаків. До них входять сучасні винищувачі, здатні транспортувати ядерні бомби США, розміщені в Європі, бомбардувальники дальнього радіусу дії, а також літаки спостереження та літаки-заправники.

Цього року місцем проведення маневрів є бази ВПС у Бельгії та Нідерландах, а також повітряний простір над Великою Британією, Данією та Північним морем. Залучені літаки походять із 13 країн НАТО.

У НАТО наголошують, що Steadfast Noon не є реакцією на агресивну війну Росії проти України, і що бойова зброя не використовується. 

Тим не менш, навчання також повинні надіслати Москві чіткий сигнал про те, що НАТО готовий захистити себе ядерною зброєю у разі найгіршого сценарію. 

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки Альянсу. Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерного стримування Альянсу та надсилає чітке повідомлення будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме та оборонятиме всіх членів Альянсу", – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

Раніше Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та наголосив, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї. 

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