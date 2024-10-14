Столтенберг зробив нову заяву про допомогу Україні та перемовини з РФ

Тільки Україна має вирішувати, чи згоджуватись на переговори з РФ чи ні. Головне завдання партнерів - далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою, повідомляє РБК-Україна.

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Spiegel.

"Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів чи навіть мирних переговорів і які для цього передумови. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але закінчення війни не обов’язково принесе мир, тому що російська окупація - це не мир" , - вважає він.

Завдання, за його словами, полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Україна могла вижити як суверенна та незалежна держава.

"Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити Путіна. Але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну" , - констатував Столтенберг.

Заяви Столтенберга про Україну

1 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишив свою посаду і передав виконання обов’язків Марку Рютте. Надалі Столтенберг очолюватиме Мюнхенську конференцію з безпеки.

Про Україну він висловлюється не вперше. Наприклад, в середині вересня Столтенберг заявляв, що РФ на останніх зустрічах із НАТО перед вторгненням в Україну брехала Альянсу. Російська сторона заявляла, що не має наміру нападати.

Коментуючи вступ України до НАТО, Столтенберг не виключав, що Україна може стати членом НАТО, попри те, що деякі її території залишаться окупованими. У випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.