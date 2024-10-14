Іран засудив заплановані санкції ЄС за постачання балістики до Росії

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі засудив заплановані санкції ЄС у відповідь на постачання балістичних ракет до Росії для використання у війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав в соціальній мережі X (Twitter).

Країни-члени ЄС планують запровадити нові санкції проти Ірану у понеділок. Каральні заходи спрямовані на компанії та фізичних осіб, причетних до іранської програми з розробки балістичних ракет і постачання цієї та іншої зброї до Росії.

Санкції також будуть накладені на державну авіакомпанію Iran Air.

"Я чітко сказав і повторюю ще раз: ми не надавали балістичні ракети Росії. Якщо Європі потрібен привід, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайти іншу історію", – заявив іранський міністр.

Він додав, що деякі європейці надали ізраїльському режиму всі види сучасного озброєння і беруть участь у військовій операції проти Ірану.

У понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ Європейського Союзу збираються в Люксембурзі та обговорять подальшу військову підтримку України, а також – стан справ щодо санкцій проти Росії.

4 жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня.